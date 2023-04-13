تساؤلات عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، إذ ينتظر رواد السوشيال ميديا، مشاهدة مباراة فريق المزاريطة، بعد أن كون حزلقوم الذي يجسد شخصيته أحمد مكي، فريقًا من الأهالي إثر دخوله رهان مع فريق فاروق سماحة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on

ويكون موعد عرض مسلسل الكبير أوي7 على قناة on، في تمام الساعة 6:15 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يعرض في اليوم الثاني الساعة 2:00 مساء.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

وجذبت قصة وأحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي 7، قاعدة كبيرة من جمهور الفنان أحمد مكي، حيث تضمنت الحلقات عددًا من المشاهد الكوميدية التي نالت إشادات الجمهور والنقاد، وتدور أحداث الجزء السابع من العمل الفني الكوميدي حول المشاكل الزوجية التي ظهرت بين الكبير ومربوحة التي تلعب دورها رحمة أحمد، كما تطرق مكي لهوس السوشيال ميديا.