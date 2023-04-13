كوريا الجنوبية: الشمال أطلقت صاروخا باليستيا متوسط ​​أو طويل المدى

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا متوسط​​ أو طويل المدى، من منطقة بالقرب من العاصمة «بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكانت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، قالت في وقت سابق، إن صاروخ كوريا الشمالية، أطلق باتجاه بحر الشرق «بحر اليابان».

وكانت الحكومة اليابانية، حضت في وقت سابق من اليوم الخميس، سكان منطقة «هوكايدو الشمالية» على الاحتماء، بعد إطلاق صاروخ كوريا الشمالية، مطالبة السكان في تحذير الاحتماء في مبان أو تحت الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت مصادر حكومية يابانية، قالت في وقت سابق، إن كوريا الشمالية ربما أطلقت عدة صواريخ باليستية، فيما قال «خفر السواحل»، إن ما يبدو أنه صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية سقط بالفعل، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.