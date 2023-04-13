اليابان: صاروخ كوريا الشمالية قد يسقط في منطقة هوكايدو

قالت السلطات في اليابان، إن صاروخ كوريا الشمالية قد يسقط في منطقة جزيرة هوكايدو اليابانية، وحثت «طوكيو»، المواطنين في المحافظة الشمالية، على الاحتماء فورا، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

وفي وقت سابق، قالت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، فيما أجرى الجيش تحليلا عن معرفة نوع الصاروخ، ومدى المسافة التي قطعها، وغيرها من المعلومات، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وجاء الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي، بعد 17 يوما من إطلاق «بيونج يانج» صاروخا باليستيا قصير المدى، قالت إنه انفجر على ارتفاع 500 متر في الجو.