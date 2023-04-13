مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 21.. أحمد فتحي ومصطفى أبو سريع ضيوف شرف

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21، العديد من الأحداث، أبرزها ظهور الفنانين أحمد فتحي ومصطفى أبو سريع كضيوف شرف.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21

وبدأت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21، بتكوين فريق كرة قدم قوي من أهالي المزاريطة بقيادة الدكتور ربيع كمدير فني والطبيب المعالج، ضم الفنانين أحمد فتحي ومصطفى أبو سريع، لاستكمال الفريق وتنطلق المباراة، ولكن المفاجأة كانت بانضمام هجرس إلى صفوف الفريق المنافس وهو الأمر الذي لم يكن متوقعًا للجميع.

ويأتي تكوين فريق كرة القدم، بعد أن امتلك حزلقوم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، جزءًا كبيرًا من المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7، يضم عددًا من نجوم الفن بجانب أحمد مكي وأبرزهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب، وُيعرض المسلسل بشكل يومي عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، والثانية في الساعة 2:00 مساءً.