مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21.. محمد سلام ينضم للفريق المنافس للمزاريطة

فوجئ متابعو مسلسل الكبير أوي 7 بطولة الفنان أحمد مكي في الحلقة 21، الذي يعرض على قناة أون، عقب أذان المغرب بانضمام هجرس والي فريق المنافس للمزاريطة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 7

وخلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع قطع هجرس، إجازته مع جوني والتي كان يقضيها في اسوان لكي يشارك مع فريق المزريطة، ولكن مع بداية المباراة فوجئ الجميع بأنضمام هجرس الي الفريق المنافس لتنتهي الحلقة في حالة ذهول من الكبير وحزلقوم ومربوحة.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7، يعرض عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30 منتصف الليل والثانية 2:00 مساء.

المسلسل بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل.