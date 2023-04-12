مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21.. أحمد فتحي ينضم لفريق المزاريطة

انضم الفنان أحمد فتحي خلال الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 7 بطولة الفنان أحمد مكي، الذي يعرض على قناة أون عقب أذان المغرب مباشرة، لفريق المزاريطة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 7

بدأ الكبير في إعداد فريق جديد من كرة القدم يضم عددا من أهالي المزاريطة، منهم الفنان أحمد فتحي الذي اختاره ليكون حارس مرمى، ويبدأ التدريبات ويفاجأ الكبير بأنه لم يستطع صد أي كرة، لكنه علم منه أنه رأى سالم يأكل فطلب الكبير من جميع أعضاء الفريق عدم الأكل أمام «بعزق»، الذي يجسده أحمد فتحي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7، يشارك فيه عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ويعرض المسلسل بشكل يومي عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، والثانية 2:00 مساء.