مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 21.. هجرس يلعب ضد فريق المزاريطة

أحداث عديدة شهدها مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21 الذي يعرض على قناة أون عقب الإفطار مباشرةً، بعد تكوين القرية فريقا لكرة القدم لخوض مباراة مع إحدى الفرق المنافسة.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21

وفوجئ جمهور مسلسل الكبير أوي 7 خلال أحداث الحلقة 21، بموقف جذب المشاهدين الي المسلسل مترقبين ماذا سيحدث في الحلقة المقبلة وذلك بعد ظهور هجرس والذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام، في صفوف الفريق المنافس لفريق المزاريطة، بعد أن قطع إجازته في أسوان مع جوني لكي ينضم لفريق المزاريطة وفجأة نجده في صفوف الفريق المنافس.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي7

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 6:15 مساءً عقب اذان المغرب مباشرة على قناة اون، وتكون الإعادة الأولي في الثانية والنصف بعد منتصف الليل والإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرا.