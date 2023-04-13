سعر الریال السعودي الیوم الخميس 13-4-2023 في البنوك.. مستقر

سجل سعر الریال السعودي الیوم الخميس 13-4-2023 في البنوك المصرية، استقرارا في بداية التعاملات، وأقل سعر للشراء 7.95 جنيه في المصرف المتحد والأعلى في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB بـ8.24 جنيه، وبالنسبة لسعر البيع فيتراوح بين 8.22 جنيه و8.26 جنيه والأقل في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية.

والأعلى في البيع لسعر الریال السعودي الیوم الخميس 13-4-2023 في البنوك المصرية، هم ميد بنك وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه، بحسب ما أعلن البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، وصل الشراء إلى 8.20 جنيه والبيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر، الشراء 8.20 جنيه والبيع 8.22 جنيه، مثل سعر البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

ووصل سعر الريال السعودي في بنك البركة، الشراء إلى 8.03 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، للشراء 8.21 جنيه والبيع 8.25 جنيه، وفقا لما أعلنه بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، سجل الشراء 8.19 جنيه والبيع 8.25 جنيه.