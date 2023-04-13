شهد سعر الدولار اليوم الخميس 13-4-2023 بالبنوك المصرية، في بداية التعاملات، استقرارا، حيث أن أقل سعر للشراء 30.75 جنيه في بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، وأعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، فيما يتراوح سعر البيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، والأعلى البنك المركزي المصري.

وبالنسبة للأقل في البيع لسعر الدولار اليوم الخميس 13-4-2023 بالبنوك المصرية، بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 30.83 جنيه والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

فيما وصل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، البيع 30.85 جنيه والشراء إلى 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر، بحسب ما أعلنه البنك في بداية التعاملات اليوم، الشراء 30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه وهو نفس سعر البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسعر الدولار في بنك القاھرة، الشراء 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، الأعلى في الشراء بـ 30.90 جنيه، أما البيع سعره 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

و سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85 والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء إلى 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.