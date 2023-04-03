يشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3-4-2023، استقرارا حيث يبلغ سعره في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع 8.25 جنيه، وتستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3-4-2023، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء بشكل يومي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3-4-2023 في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر يسجل 8.20 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وقد يبلغ سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي 8.23 للشراء والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما يسجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء و البيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 8.19 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع اليوم 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وقد يبلغ سعر شراء الريال السعودي داخل بنك فيصل الإسلامي 8.20 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي الي 8.20 جنيه للشراء و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الامارات دبي الوطني

أعلن بنك الامارات دبي الوطني عن سعر الريال السعودي اليوم حيث يبلغ سعر الشراء 8.18 جنيه و البيع 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

وقد يسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات 8.17 جنيه للشراء و البيع 8.25 جنيه.