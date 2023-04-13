سقوط أمطار رعدية في بورسعيد.. وتوقف حركة الصيد لسوء الطقس

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم، سقوط أمطار رعدية غزيرة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتداول المواطنون عبر صفحاتهم على منصّات التواصل الاجتماعي دعاء نزول المطر، والتضرع إلى الله خوفًا من الطقس المتقلب والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

رياح شمالية غربية نشطة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، هبوب رياح نشطة شمالية غربية تتعرض لها السواحل الشمالية بسرعة 25 كيلومترا في الساعة مع ارتفاع الرطوبة إلى 72%، وبلغت درجات الحرارة 14 درجة مئوية للصغرى، و21 درجة مئوية للكبرى، وحذّرت من تخفيف الملابس ليلًا حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد كما أشارت إلى استمرار الطقس المتقلب حتى غدٍ ضمن النوة التي تمر بها البلاد.

إعلان حالة الطوارئ

من جهة أخرى، قال منصور بكري، رئيس حي المناخ، إنّ فرق الطوارئ انتشرت لمواجهة تقلبات طقس بورسعيد، مؤكدًا انتشار سيارات الفاكيوم والنافوري وعمال وإدارات الأحياء، إضافة إلى تنظيف الشنايش لمنع تراكمات الأمطار.

توقف حركة الصيد البحري

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري في بورسعيد توقف حركة الصيد، بعد ارتفاع الأمواج إلى 7 أمتار، ما يُشكل خطورة على الصيادين.