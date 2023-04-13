وزارة الثقافة تختتم فاعليات برنامج «هلّ هلالك 7».. الليلة

تختتم وزارة الثقافة فاعليات برنامج «هل هلالك»، اليوم الخميس، بمشاركة من البيت الفني للمسرح، وذلك بتقديم رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت «الليلة الكبيرة»، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وأيضا بحفل غنائي للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تشدو فيه الفنانة حنان الخولي بباقة من أغاني زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب في مصر.

برنامج «هل هلالك 7»

وافتتحت وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، برنامج «هل هلالك 7»، ويقدم فاعلياته من الثامنة والنصف مساء يوميا، واستمرت لياليه في الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان 2023، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.

ومن بين أبرز الفاعليات التي قدمها البرنامج بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تكريم مجموعة من الفنانين من بينهم اسم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والكينج محمد منير، وكذلك نجوم مسلسل «الاختيار» ومجموعة من أبطال حرب أكتوبر في إطار احتفال وزارة الثقافة بذكرى العاشر من رمضان.