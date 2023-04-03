وزيرة الثقافة: خصومات تصل لـ50% في معرض فيصل للكتاب

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أجنحة معرض فيصل للكتاب، عقب افتتاح فعاليات الدورة الحادية عشرة من المعرض، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بأرضها في منطقة الطالبية بحي فيصل، خلال الفترة من 2 وحنى 12 أبريل بمشاركة أكثر من 30 دار نشر وعدد من قطاعات الوزارة.

وشهدت الوزيرة جانبا من العروض الفنية والاستعراضية بمسرحي الطفل والكبار وفعاليات وورش الحرف اليدوية، التي تشارك بها قصور الثقافة المتخصصة.

نيفين الكيلاين: معرض فيصل تظاهرة ثقافية ينتظرها أبناء الطالبية

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، على أن المعرض يُمثل تظاهرة ثقافية، ينتظره أبناء منطقة الطالبية والأحياء المجاورة لها كل عام، في تجسيد لاستراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية، موضحةً أن الوزارة حرصت هذا العام، على إعداد برنامج ثقافي وفني متميز مصاحب لبيع الكتب، ليكون بمثابة هدية رمضانية لأبناء الجيزة.

ودعت الوزيرة الجمهور لحضور المعرض، والاستفادة من الخصم الكبير على الإصدارات، الذي يصل لـ50% على بعض إصدارت قطاعات الوزارة، ضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي انطلقت من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وستستمر لتصل لكل محافظات مصر لضمان تقديم المنتج الثقافي للجميع.

محافظ الجيزة: معرض فيصل نافذة سنوية لمحبي الكتاب والثقافة والفنون

وأعرب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن سعادته بافتتاح الدورة الحادية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، مؤكدًا أنه يُعد نافذة سنوية لمحبي الكتاب والثقافة والفنون، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام، يتواكب مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، ليواصل مسيرة بناء الإنسان، وغرس قيم المواطنة، من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.

وأوضح الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هذه الدورة يُشارك بها أكثر من 30 ناشرًا، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة التي ستشارك بعرض إصداراتها المتنوعة، والمشاركة في العروض الفنية المتنوعة، بين إنشاد وفنون شعبية وورش حكي، بخلاف سلسلة من الندوات الثقافية لرموز الثقافة والأدب والتي نحرص من خلالها على تقديم وجبة ثقافية رمضانية تناسب كل الفئات العمرية، وتهتم بشكل خاص بالشباب والنشأ.

حضر الافتتاح الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركزالقومي لثقافة الطفل.