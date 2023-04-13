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قرار من «التعليم» حول استغلال ملاعب المدارس في دورات كرة القدم الرمضانية

كتب:

أميرة فكري
09:42 ص | الخميس 13 أبريل 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية، للرد على الطلب المقدم بشأن تنفيذ دورة في كرة القدم الخماسية خلال شهر رمضان ليلاً على أفنية وملاعب المدارس. 

حظر استخدام الملاعب في غير الأنشطة التعليمية 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، أن أفنية المدارس وملاعبها تستخدم للأنشطة الخاصة بالعملية التعليمية وكذا الأنشطة الطلابية لطلاب المدرسة خلال مواعيد العمل الرسمية ومن غير المقبول استخدام الملاعب ليلاً. 

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