«التعليم»: 27 أبريل آخر موعد لتسليم استمارات الدبلومات الفنية 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أخر موعد لتسليم استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي - تجاري – فندقي) وسداد الرسوم المقررة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية إلى لجان النظام والمراقبة المختصة بكافة النوعيات هو يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023.

الاستعدادت الجارية بالتعليم الفني بالوزارة لامتحانات الدبلومات الفنية

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، بأنه لن يتم الاستثناء من هذا الموعد المحدد حفاظاً على حسن سير أعمال الامتحانات، وعدم قيام لجان النظام والمراقبة بكافة النوعيات باستقبال مندوبي المدارس الفنية وإستلام أية استمارات تخص الطلاب المتقدمين الامتحانات الدبلومات الفنية التابعين لمدارسهم بعد يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023.

وقالت وزارة التعليم، أن ذلك في إطار الاستعدادت الجارية بالتعليم الفني بالوزارة لامتحانات الدبلومات الفنية وحرصاً من التعليم الفني بالوزارة علي حسن سير العمل أثناء فترة عقد امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسي 2022-2023.

امتحانات الدبلومات الفنية

وحيث أن الإدارات العامة للنوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) بصدد حصر الخامات اللازمة لأداء الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي للطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة النوعيات لهذا العام 2023 وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ،للعرض علي السلطة المختصة التي من شأنها تحديد المبالغ المالية المخصصة لها من الرسوم المقررة للامتحان ومقابل أداء التقييم النهائي.