«التعليم» تعلن سعر الزي لطلاب المدارس المصرية اليابانية.. إجباري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات الزي المدرسي للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن مصروفات الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين «طقم كامل 5 قطع».

أسعار مصروفات الزي المدرسي للطلاب

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسعار مصروفات الزي المدرسي للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية، بإجمالي 1950 جنيها، والصف الرابع «2 قطعة» بإجمالي 750 جنيها.

المصروفات الدراسية

كما حددت وزارة التربية والتعليم، قيمة المصرفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، بـ15800 جنيه.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن استرداد المصروفات الدراسية وفقا للقواعد الآتية:

- إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر، لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

- إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ إلى قبل بداية الدراسة بيوم واحد، يتم خصم 10% من القسط الأول.

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة، يتم خصم القسط الأول بالكامل.

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني، يستحق على ولي الأمر كامل المصروفات.

- يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية، اتخاذ كل الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.