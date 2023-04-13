مصادر بـ«التموين»: نتوقع تخطي حجم توريد القمح في 2023 لـ5 ملايين طن

قالت مصادر في وزارة التموين، إن حجم توريد القمح في عام 2023 متوقع أن يتخطى كمية 5 ملايين طن، بفضل تزايد عمليات التوريد المتوقعة من المزارعين بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر إردب القمح إلى 1500 جنيه.

توريد القمح 2023

ويبدأ المزارعون في المحافظات توريد القمح 2023 إلى مديريات التموين بداية من يوم السبت المقبل 15 أبريل، وفقا للمواعد المحدد من وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أعلنت أن توريد القمح يبدأ في 15 أبريل ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس من نفس العام.

سعر إردب القمح

وشهد سعر إردب القمح 3 زيادات من سعر الإردب العام الماضي، بواقع زيادة 620 جنيها عن العام الماضي كالتالي:

- 880 جنيها سعر توريد إردب القمح 2022.

- إقرار زيادة سعر التوريد في 2023 إلى 1000 جنيه.

- إقرار زيادة ثانية في سعر توريد إردب القمح لتصبح 1250 جنيها.

- إقرار زيادة ثالثة بقرار الحكومة ليصبح 1500 جنيه.

اجتماع مجلس الوزراء

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس 12 أبريل 2023 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حافز إضافي لتوريد القمح ليصل 1500 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي يأتي على رأسها القمح.