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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية نسبيا.. وارتفاع الحرارة تدريجيا بدءا من الغد

كتب:

شريف سليمان
09:44 ص | الخميس 13 أبريل 2023
الأرصاد

الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد شهدت، خلال الأيام الماضية، أجواءً أشبه بالأجواءِ الشتوية وانخفاضًا في الحرارة وفرص أمطار في أغلب محافظات شمال البلاد، مشيرةً إلى أنّ اليوم ستتحسن الأحوال الجوية نسبيا، وتبدأ فترات زيادة سطوع أشعة الشمس، وتلاشي سقوط الأمطار على المناطق الداخلية، وتنحسر فقط في السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

وأوضحت أنّ فرص سقوط الأمطار اليوم تكون خفيفة جدًا وعلى فترات متقطعة، ولن تكون مؤثّرة على أعمال الأنشطة اليومية، كما ستبدأ ارتفاعات تدريجية بداية من غدٍ، الجمعة تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

تحسن في درجات الحرارة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «بالنسبة للمناطق الداخلية من الجمهورية في الوجه البحري والقاهرة الكبرى والمناطق الجنوبية، فإنّها لن تشهد أي فرص لسقوط الامطار، لكن ستتحسن درجات الحرارة، فقد سجّلت العظمى على القاهرة الكبرى أمس 20 درجة مئوية، وستكون ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية نهارًا، ولن نشعر بها بشكل كبير بسبب نشاط الرياح سرعاته ما بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، سيساعد بشكلٍ كبير على الإحساس بالأجواء الربيعية والاعتدال الكامل في الأحوال الجوية.

أجواء ربيعية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنّ الأجواء ستكون مائلة للدفء ربيعية، خلال فترة النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة تمامًا على السواحل الشمالية، وما بين الدافئة إلى المائلة للحرارة على جنوب البلاد، خلال فترات النهار، لكن في الليل سنشعر بالبرودة في أغلب محافظات الجمهورية.

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بقلم شريف سليمان