«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم: ظواهر جوية الساعات المقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بحسب نشرة «التاسعة»، المذاعة على القناة الأولى.

فرص لسقوط أمطار

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه توجد فرص كبيرة لسقوط الأمطار بشكل غزير، حيث تستمر التقلبات الجوية مستمرة حتى صباح يوم الجمعة المقبلة.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية، إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 والصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18