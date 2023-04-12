«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة وتكشف موعد تحسن الطقس

أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس وطالبت بارتداء الملابس الثقيلة، حيث إنه من المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة، فضلا عن استمرار سقوط الأمطار والتي تكون غزيرة إلى رعدية في بعض محافظات الجمهورية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية «غانم» خلال مداخلة هاتفية لـ«تليفزيون الوطن»، اليوم، إنه بالنسبة لطقس الساعات المقبلة حيث إنه من المتوقع حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة مساء اليوم الأربعاء، وحتى غد الخميس، كما توجد فرص كبيرة لسقوط الأمطار بشكل غزير، حيث تستمر التقلبات الجوية مستمرة حتى صباح يوم الجمعة المقبلة.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة من شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتنشط الرياح الشمالية الغربية التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، وعلى مسطح البحر المتوسط ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتجاوز 3 أمتار.

موعد تحسن الطقس

وكشفت الأرصاد الجوية عن موعد تحسن الأحوال الجوية، حيث ستشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، اعتبارا من الجمعة المقبل، الموافق 14 أبريل الجاري، حيث تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية، مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع خلال تلك الفترة، أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 والصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18