حالة الطقس بجنوب سيناء اليوم.. تحسن كبير في درجات الحرارة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الأحوال الجوية في المدن تحسنت بصورة ملحوظة مقارنة بأمس، موضحًا أن البرودة الشديدة اختفت وبخاصة من فوق قمم الجبال في سانت كاترين.

وأضاف أنّ مدينة شرم الشيخ، سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المدن مع انخفاض نسبة الرطوبة وهدوء في حركة الرياح، وعادت أجواء الربيع مرة أخرى قبل احتفالات شم النسيم.

سانت كاترين تسجل 10 درجات مئوية

وأوضح «فودة» أنّ مدينة سانت كاترين، سجلت تحسنًا في أحوال الطقس صباح اليوم الخميس، وبلغت درجة الحرارة العظمى 10 درجات وسرعة الرياح 13 كيلومترًا في الساعة ونسبة الرطوبة 20%، أما القمم الجبلية بالمدينة مثل قمة جبل سانت كاترين، سجلت اليوم، درجات أعلى من الصفر عكس أمس، وبلغت الحرارة 4 درجات، أما قمة جبل موسى سجلت 7 درجات.

شرم الشيخ تسجل درجة حرارة 22

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنّ شرم الشيخ، سجلت صباح اليوم، أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة، وبلغت درجة حرارتها 22 درجة، وتصل في النهار إلى 27 درجة وهي معتدلة طوال اليوم، وحتى في فترات الليل.

وسجلت مدينة طور سيناء، 21 درجة مع نشاط خفيف للرياح التي بلغت سرعتها 19 كيلومترًا في الساعة، والرطوبة 20%، مدينة دهب سجلت 22 درجة، نويبع 21 درجة، طابا 21 درجة، رأس سدر 19 درجة.