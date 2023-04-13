أماكن استخراج تصريح السفر في الجيزة.. الخطوات والأوراق المطلوبة

كشفت منصة مصر الرقمية عن أماكن استخراج تصريح السفر في الجيزة 2023، والأوراق المطلوبة، وذلك للراغبين في الحصول عليها من المكاتب، لعدم وجود أجهزة الإنترنت.

وتنشر «الوطن» أماكن استخراج تصريح السفر في الجيزة 2023 وهي كالتالي عن طريق الدخول إلى الرابط:

- منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة

- مكتب التجنيد في مديرية أمن الجيزة

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر 2023

- أصل شهادة الموقف من التجنيد

- أصل البطاقة وصور منها

- نموذج 14 وصورة منه

- طلب إيضاح فرد احتياط التجنيد للتصريح بنفس اليوم

- أصل مذكرة السفر

- أصل عقد العمل

- أصل الجواز وصورة منه

- تأكيد الحجز

وبالنسبة للإجراءات المطلوبة لاستخراج تصريح السفر في الجيزة إلكترونيا، يجرى اتباع الآتي:

- تسجيل البيانات من خلال رابط التقديم على الخدمة، والاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.

- متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الرابط.

- دفع الرسوم إلكترونيا في حالة الموافقة، واستلام تصريح السفر عبر البريد الإلكتروني.

خطوات استخراج تصاريح السفر الورقي

- التوجه إلى إدارة التجنيد والتعبئة بالجيزة أو قسم التجنيد بمديرية أمن الجيزة.

- تقدم الطلبات مع إحضار الأصول إلى شباك التقديم، وانتظار نداء الاسم للمراجعة للاطلاع على الأصول الموجودة بالمستندات.

- إذا كان ميعاد السفر قريبا يكون على المواطن التقدم بإثبات ميعاد السفر للتحويل لمكتب الإجراءات العاجلة، للحصول عليه في نفس اليوم.