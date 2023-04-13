ردود فعل إيجابية على مسلسل حرب بعد عرض الحلقة الأولى: دراما وأكشن

ردود فعل إيجابية حققها مسلسل حرب بعد عرض الحلقة الأولى من العمل المكون من 10 حلقات، ويحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال، وظهر الفنان أحمد السقا خلال الأحداث بشخصية إرهابي يدعى عثمان، ويعمل على تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مناطق تكفيرية داخل القاهرة خلال عام 2015، وعلى الجانب الآخر يظهر ضابط المباحث عمر «محمد فراج»، الذي يبدأ في تتبع تلك العمليات للوصول إلى منفذها.

وعبّر المشاهدون على منصات التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالحلقة الأولى من مسلسل حرب، وجاء من ضمن التعليقات: «مسلسل حرب شكله حلو أوي، بيتكلم عن وقائع حقيقية لمواجهة الأمن المصري للإرهابيين والإخوان بس بشكل أكشن بقى ودراما حلوة مش سرد ممل»، «الحلقة الأولى النهارده في مسلسل حرب جميلة ومحفزة أنك تكمل مسلسل حلو».

وتوالت التعليقات: «مسلسل حرب بدء بداية ساخنة، مافيش مُقدمات للحدث احنا حرفياً من أول مشهد في قلب الحدث»، «مسلسل حرب الحلقة الأولى مميزة وإيقاعها سريع وواضح إن المؤلف هاني سرحان هيقدم قصة ممزوج فيها الخيال بالوقع متقدمتش في عمل وطني قبل كده».

أحمد السقا ينفذ عملية إرهابية في مترو الأنفاق في مسلسل حرب الحلقة الأولى

مواعيد عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

ينتظر الجمهور عرض مسلسل حرب الحلقة الثانية في تمام الساعة الـ 9:00 من مساء اليوم على قناة ON، وتذاع في تمام الـ 10:00 مساء على قناة ON دراما، بالإضافة إلى عرضها على منصة Watch IT الرقمية.