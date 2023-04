يبحث الجمهور، عن موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، الذي ينافس بعد انتهاء حلقات مسلسل الكتيبة 101، خلال رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل حرب

تُعرض ثاني حلقات مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، اليوم على قناة ON في تمام 9:00 مساءً، بينما تعرض الحلقة على قناة ON دراما في تمام الـ10:00 مساءً، وتعرض بعدها على منصة Watch IT الإلكترونية.

أبطال مسلسل حرب

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، بجانب عدد من نجوم الدراما المصرية وهم محمد فراج، وأحمد سعيد عبدالغني، وسارة الشامي ومحمود البزاوي، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث مسلسل حرب في 10 حلقات في إطار من التشويق والإثارة حول محاولات ضابط أمن وطني في القبض على إرهابي خطير يدعى «الظافر».

تفاصيل وأحداث مسلسل حرب

ويجسد الفنان محمد فراج، خلال مسلسل حرب دور ضابط بجهاز الأمن الوطني يدعى عمر الإمام، إذ يخوض رحلة للقبض على قائد تنظيم إرهابي يدعى «الظافر» بجانب الفنان أحمد السقا، والذي يحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر ولكنه يتعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية.