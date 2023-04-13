بعد واقعة عروس البحر.. ما الأسماك المحظور صيدها وعقوبة المخالفة؟

أعلنت وزارة البيئة نجاح فريق عمل محميات البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات الأمنية، في التوصل إلى صاحب الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لواقعة صيد حيوان الدوجونج البحري «عروس البحر»، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية، وذلك لارتكابه جريمة صيد غير قانونية، والتسبب في وفاة كائن حي مهدد بخطر الانقراض، وهو ما يعد تعديا صارخا على التنوع البيولوجي البحري ومخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

وتزامنًا مع ذلك، تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، الأسماك المحظور صيدها وعقوبة المخالفة، وفقًا لقانون البيئة.

الأسماك المحظور صيدها

وفقًا لقانون البيئة، يُحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها، بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.

عقوبة مخالفة قانون البيئة

أما عن عقوبة مخالفة قانون البيئة، واصطياد الأسماك المحظورة، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وجدير بالذكر، أن وزارة البيئة نوهت بضرورة تنفيذ قانون البيئة وقرارات الوزارة فيما يخص عمليات الصيد مع تنظيم حملات توعوية للتعريف بالتوصيات الصادرة عن وزارة البيئة، التي تصف مخالفات الصيد خاصة تلك التي تعتمد على استخدام الأدوات والمعدات التي تتسبب في تجريف الحياة البحرية.