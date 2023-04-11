وزيرة البيئة: إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات المعنية بالتصدي لتغير المناخ

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم توقيع اتفاقيات بـ 152 مليون دولار، ضمن مشروع «تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصرTFSC Eygpt»، وهو تغيير نظم التعامل مع تغير المناخ، بشأن نظم التمويل في مصر، وخاص البنوك الوطنية.

التصدي لتغير المناخ

وأضافت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الهدف الرئيسي من توقيع مشروع «تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر»، هو إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات التي تستطيع أن تتصدي لتغير المناخ، والتركيز على القطاع الخاص والاستثمار.

يمكن لأي شاب التقدم لوحدة الاستثمار البيئي

وتابعت وزيرة البيئة أنه يمكن لأي شاب التقدم لوحدة الاستثمار البيئي بوزارة البيئة، وعرض فكرة مشروعه، ومن ثم تقوم الوزارة صياغة الفكرة لتكون أكثر اتساقا مع رؤية وأهداف المشروع، ومن ثم حصوله على التمويل من أحد البنوك الوطنية، وكذلك أي مستثمر كبير يسعى للعمل بمشروعات تدوير المخلفات أو مشروعات الطاقة المتجددة أو مشروعات تحلية مياه البحر، يتم حساب خفض الانبعاثات وعلاقتها بالاستراتيجية، ومن ثم توصيله بالبنوك الوطنية للحصول على الإقراض.

جهاز شئون البيئة

وجاء ذلك خلال احتفالية وزارة البيئة بتوقيع مشروع «تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر TFSC Eygpt»، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وماتيو فاسور، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، الوكالة الفرنسية للتنمية، السيدة كليمنس فيدال دي لا بلاش، المدير القطري لمصر، الوكالة الفرنسية للتنمية، السيدة إيلودي مونتاجود، نائب المدير القطري لمصر بالوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الثلاثاء بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة».