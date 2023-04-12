وزيرة البيئة تعلن القبض على صائد عروس البحر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن نجاح فريق عمل محميات البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات الأمنية في التوصل إلى صاحب الصور المتداولة بمواقع التواصل الإجتماعى لواقعة صيد حيوان الدوجونج البحري «عروس البحر»، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية، مشيرة إلى نه جارٍ تحديد توقيت الواقعة ومكانها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

الصور المتداولة توثق مخالفة صاحبها

جاء ذلك ردا على تداول عدد من الأخبار والصور بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول واقعة وجود صياد داخل مركب صغيرة «فلوكة» وبجوارة حيوان الدوجونج البحري والمسمى «عروس البحر» دون أي إشارة لمكان أو توقيت الواقعة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الصور المتداولة توثق مخالفة صاحبها وارتكابه جريمة صيد غير قانونية والتسبب في وفاة كائن حي مهدد بخطر الانقراض، ما يعد تعديا صارخا على التنوع البيولوجي البحري ومخالفة تستوجب المسألة القانونية، لافتة إلى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر لإثبات تداول الصور التي تحتوي على مخالفة بيئة صارخة يعاقب عليها القانون مع استكمال عمليات التحقيق حول الواقعة.

كما طالبت وزيرة البيئة بضرورة التكاتف وتعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية والمواطنين مع الوزارة في حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي والمشاركة في رصد أي حالات لممارسات أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ علي التنوع البيولوجي من أجلنا وأجل حياة الأجيال القادمة.

وشدد وزيرة البيئة على ضرورة تنفيذ قانون البيئة وقرارات الوزارة فيما يخص عمليات الصيد مع تنظيم حملات توعوية للتعريف بالتوصيات الصادرة عن وزارة البيئة والتي تصف مخالفات الصيد وخاصة تلك التي تعتمد علي استخدام الأدوات والمعدات التي تتسبب في تجريف الحياة البحرية وتؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لحماية الحياة البحرية لما لها دور هام في التوازن البيئي.

ضرورة التزام الصيادين بمواسم الصيد

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الصيادين التام بمواسم وتوقيتات الاغلاق المطلق للصيد للحماية من المسالة القانونية لما لها من مردود إيجابي في تعافي المخزون السمكي واستدامة المصيد مع الحظر الكامل لأنواع معينة من المعدات والادوات التي لا تتناسب مع بيئة الشعاب المرجانية وتتسبب بشكل مباشر في خطر وتهديد للعديد من الكائنات البحرية، والتي تقع فريسة سهلة في مثل هذة الانوع من اداوت الصيد وتتسبب في مشكلات وأعباء لكل المجهودات البيئة المبذولة لتوفير الحماية للتنوع البيولوجي.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر للعاملين بقطاع المحميات في نطاق البحر الأحمر، كما وجهت الشكر لكل الجهات الأمنية على تحركهم السريع؛ للوصول إلى صاحب واقعة صيد عروس البحر المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في غضون ساعات من تداول الصور.