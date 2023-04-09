وزيرة البيئة: وفاة مليون فرد سنويا بالنزلات المعوية في العالم

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن نهج الصحة الواحدة والذي جرى تفعليه من قبل الدولة وإطلاقه على مستوى استراتيجية وطنية موجود في العالم ولكنه جديد على مجتمعنا، مشيرة إلى أنه بدأ هذا المفهوم مع مطلع أوائل عام 2000 فى ظل الأزمات الكوكبية وزيادة نسب التلوث والتأثير على الكوكب ككل من ناحية النبات والحيوان والإنسان، مؤكدة أهمية العمل على منهجية الصحة الواحدة وعدم الفصل بينهما لمواجهة التحديات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة لضمان استدامتها.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال إطلاق جمهورية مصر العربي، رسميا الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027 كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وممثلى مجلس النواب والشيوخ وممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.

وأضافت وزيرة البيئة أن كوفيد 19 كان ناقوس الخطر بالنسبة لنا في بحث كيفية التعامل مع الصحة الواحدة، مشيرة إلى أن هناك مليون وفاة سنوية عالميا نتيجة نزلات معوية وحوالى 9 مليون وفيات حديثي الولادة، 6 مليون وفاة من تلوث الهواء.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية عملت على المستوى الوطني على 3 محاور، والذي بدأ عام 2019 لتغير لغة التعامل مع الملف البيئي أو القطاع البيئي تمثل المحور الأول في الحد من التلوث سواء فى رصد نوعية الهواء والتقليل من تلوث الهواء والمياه والتربة، إضافة إلى رفع الوعي من خلال منع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية، ووقف الصيد في موسم معين للمساعدة على عملية الإكثار وعملية إكثار طيور معينة، والتي بدأت في العلمين من خلال طيور الحبارة بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.

37 مليار دولار منافع اقتصادية

ودعت وزيرة البيئة إلى التكاتف والعمل في الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة مضيفة أن المنافع الاقتصادية من انتهاج استراتيجية الصحة الواحدة تقدر بـ37 مليار دولار.

من جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن نهج الصحة الواحدة ضروري للوقاية من تفشيات الأمراض والطوارئ الصحية، ولذلك جرى تضمينه كمبدأ أساسي في الاتفاقية الدولية بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها والتي وافقت الدول الأعضاء في المنظمة على صياغتها للحفاظ على الأمن الصحي العالمي لأنه كما رأينا في جائحة كوفيد-19، الفيروسات لا تعرف الحدود الجغرافية ويمكنها أن تنتشر من دولة لأخرى.

«الصحة الواحدة» نهج يقر بالارتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة

يقدر البنك الدولي أن تكاليف الوقاية من الأوبئة، باتباع مبدأ الصحة الواحدة، تصل إلى 11.5 مليار دولار سنويًا، مما يجعلها أقل كلفة بشكل كبير مقارنة بتكلفة الاستجابة للأوبئة التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي في السنة.

وبدوره، قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر «لقد قطعت مصر بمؤسساتها الصحية والعلمية والأكاديمية وبالتعاون مع المنظمات الدولية، شوطاً كبيراً على هذا الصعيد منذ عام 2011، بحيث أًصبحت منصة الصحة الواحدة أكثر رسوخاً، وأصحبت تمثل نوعاً من المبادرات القيادية الهامة التي ينبغي الحفاظ عليها وتنميتها وإدراكاً لهذه الحقيقة تم التعاون في صياغة الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة والتي تمثل وثيقة طموحة ذات أهداف محددة قابلة للتحقيق».

وأضاف حاج الأمين «بتدشين هذه الاستراتيجية تكون مصر في مقدمة دول العالم التي تتبنى كدولة وبشكل مؤسسي تطبيق نهج الصحة الواحدة ليكون التزاما مستداما بين جميع القطاعات ذات الصلة، حيث إن هذا النهج يعمل على تحقيق التوازن وتحسين منظومة الصحة الحيوانية والنباتية والإنسان أيضا عن طريق تحقيق الطابع المؤسسي، وتعزيز القدرات الوطنية الصحية في كافة قطاعات الوقاية، بالإضافة إلى منع التهديدات من خلال التنبؤ بها واكتشافها ووضع نظام للاستجابة السريعة».