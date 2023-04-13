حصاد معرض فيصل للكتاب.. 150 فعالية في 11 يوما بينها ندوات ثقافية ودينية

على مدار 11 يومًا شهد معرض فيصل للكتاب، الدورة الحادية عشرة، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس، في منطقة الطالبية بحي فيصل، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي وجهت إلى جمهور وزوار المعرض، وتفاعل معها الرواد من الكبار والصغار.

تنظيم 9 ندوات ثقافية ودينية على مدار أيام المعرض

فتم تنظيم 9 ندوات ثقافية ودينية على مدار أيام المعرض، دارت حول «الشخصية الوطنية وقيمة الوطن»، «انتصارات شهر رمضان العظيم في السينما والدراما»، «مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية»، «الأغنية المصرية»، «رمضان شهر الانتصارات»، «الإنشاد الديني»، «الإسلام دين الإنسانية والسلام»، أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء من أجيال مختلفة، «فضائل العشر الأواخر».

وقدمت فرق الفنون الشعبية، العديد من الفقرات الغنائية، على مدار أيام المعرض، حيث شاركت فرق السيرك القومي، بشكل يومي في تقديم عروض مختلفة، وفرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامية لقصور الثقافة، والفرقة القومية للإنشاد الديني، وفرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة، وفرقة روض الفرج للفنون الشعبية، وفرقة الموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

100 ورشة مختلفة للأطفال

وقدم المعرض ما يقرب من 100 ورشة مختلفة للأطفال، من بينها ورش رسم وتلوين، وورش حكي، وورش تعليمية لفنون الطفل، ورش أورجامي، ورش طباعة، وغيرها من الورش التي استمتع بها الأطفال، وكان التوافد عليها بشكل يومي، فضلا عن العروض الفنية المختلفة التي قدمتها وزارة الأوقاف في المعرض للأطفال.

وبلغ عدد دور النشر التي شاركت في معرض فيصل للكتاب هذا العام 30 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وشهد المعرض تقديم تخفيضات على الكتب المعروضة فيه، وخاصة في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي وصل التخفيض فيها إلى 40%، فضلا عن الكتب التي عرضت في مبادرة الثقافة والفن للجميع، والتي كانت تبدأ أسعار الكتب فيها من جنيها واحدا حتى عشرون جنيها.

وحققت دور النشر المشاركة في معرض فيصل للكتاب، مبيعات جيدة خلال الدورة الحالية من معرض فيصل للكتاب، حيث شهدت دور النشر هذا العام إقبالا غير مسبوق من الجمهور على اقتناء الكتب.