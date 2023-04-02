وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض فيصل للكتاب في دورته الـ11

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات الدورة الـ 11 من معرض فيصل للكتاب، والذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمنطقة الطالبية بحي فيصل، وتستمر فعاليات الدورة خلال الفترة من 2 حتى 12 أبريل 2023.

وحضر حفل الافتتاح الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، والدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون والدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية ، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعقب الافتتاح تجولت وزيرة الثقافة بمرافقة محافظ الجيزة في أجنحة للمعرض.

وقالت وزيرة الثقافة إن معرض فيصل أحد الأنشطة الرمضانية المهمة التي تهدف إلى نشر المعرفة وبناء الشخصية المصرية من خلال القراءة والاطلاع، والوصول لمناطق تفتقر للخدمات الثقافية"، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة تحرص هذا العام من خلال معرض فيصل للكتاب على إقامة فعاليات موجهة خصيصًا للأطفال واليافعين، من خلال ورش فنية وأنشطة ثقافية.

ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 45% على عدد من الإصدارات ومن بينها كتب تبدأ من جنيه ولا تتجاوز 20 جنيها، وذلك ضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي أطلقتها وزيرة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، وحققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا .

و يشارك بالمعرض هذا العام أكثر من 30 ناشرًا، فضلا عن قطاعات وزارة الثقافة ، منها الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة والمركز القومي للترجمة.كما يصاحب المعرض مجموعة من الأنشطة الفنية المتنوعة ما بين إنشاد وفنون شعبية وورش حكي، بخلاف سلسلة من الندوات الثقافية لرموز الثقافة والأدب.