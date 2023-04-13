سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه للشراء، ليكن بذلك أقل سعر في بنك مصر وبنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري، والأعلى مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، ويتراوح سعر البيع بين 30.85 و30.96 جنيه، إذ إن الأقل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية، والأعلى البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 30.83 جنيه والبيع 30.96 جنيه، وفي البنك الأھلي المصري البيع 30.85 جنيه والشراء إلى 30.75 جنيه، وهو نفس السعر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاھرة الشراء 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي الشراء 30.90 جنيه، والبيع سعره 30.95 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي CIB الشراء 30.85 والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الشراء 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.