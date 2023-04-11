سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. مستقر دون تغيير

تبدأ البنوك تعاملاتها اليومية بعد ساعات قليلة قليلة وفق المواعيد المحددة للعمل بشهر رمضان المبارك، إذ يشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023، حالة من الاستقرار منذ نهاية التعاملات أمس، حيث تغلق تعاملات البنوك بشكل مبكر خلال الأيام الحالية في شهر رمضان.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

وخلال بدء افتتاح التعاملات بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار الدولار في البنوك، استقرارا ملحوظا، نظرا لإغلاق التعاملات أمس على استقرار، وذلك في ظل هدوء الطلب على الدولار، وسجل سعر الدولار اليوم بالبنوك، في النطاق السعري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وهو مستقر منذ عدة أيام.

سعر الدولار اليوم في الأهلي المصري

وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملت اليوم أمام الجنيه في نطاق الأسعار من 30.75 إلى 30.90 جنيه للشراء، وسجل نطاق سعر البيع من 30.85 إلى 30.96 لسعر البيع، وحقق بنكا مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية أقل سعرا من حيث الشراء والبيع للدولار.

ويحافظ الدولار على استقراره، ليسجل سعر الشراء 30.75 جنيه، وسجل سعر البيع 30.85 جنيه، مواصلا بذلك حالة الهدوء التي يتسم بها سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مبلغ 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.