سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2023 بالبنوك.. الأقل في الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2023 بالبنوك، أمام سلة العملات الرئيسية بالقرب من مستوى 102.1 نقطة في تداولات هادئة بعد أن فقد بعض مكاسبه في الجلسة السابقة، وينتظر المستثمرون بحذر تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي الذي قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في مايو.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2023 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في المركزي المصري

جاء سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، مستقرا عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، في حين جاء سعر البيع عند مستوى 30.96 جنيه، دون تغيير طوال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

في أكبر البنوك الحكومية، جاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري الأقل للبيع والشراء، فسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي نفس السعرين في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

حل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند أعلى سعر للشراء بـ30.90 جنيه، في حين جاء سعر البيع عند مستوى أغلب البنوك المصرية الأخرى بـ30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي – أكبر بنوك القطاع الخاص – عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، ومثله بنك قطر الوطني، ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

كان سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الأكثر شيوعا 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، كما في بنوك المصرف المتحد، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، بلوم، كريدي أجريكول، ميد بنك، فيصل الإسلامي، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، وبنك الإسكندرية.

توقعات رفع أسعار الفائدة في مايو

كشفت بيانات الوظائف الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن سوق العمل ظل ضيقًا، مما خفف بعض المخاوف بشأن الركود المحتمل وزاد من احتمالات قيام البنك المركزي بتشديد السياسة بشكل أكبر في مايو.

وقدم عدد كبير من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي أدلة قليلة حول مدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن مسار سياسة البنك المركزي سيعتمد على البيانات الواردة بشأن التضخم.تقوم أسواق المال الآن بتسعير فرصة أعلى بكثير بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل.