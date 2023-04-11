سعر الدولار اليوم أمام الجنيه يغلق على استقرار.. ومؤشره يتراجع عالميا

أغلق سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية على استقرار دون تغيير في سعري البيع والشراء، مخالفاً بذلك الرهانات على تحرك سعر الصرف، وسجل السعر الأكثر شيوعاً اليوم 30.85 جنيه للشراء، فيما جاء سعر الدولار للبيع عند مستوى 30.95 جنيه، في وقتٍ يواصل فيه مؤشر الدولار اليوم أمام سلة العملات الرئيسية التراجع إلى مستوى 102 نقطة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، مستقرا عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، في حين جاء سعر البيع عند مستوى 30.96 جنيه، دون تغيير طوال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

في أكبر البنوك الحكومية، جاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري الأقل للبيع والشراء، فسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي نفس السعرين في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

حل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند أعلى سعر للشراء بـ30.90 جنيه، في حين جاء سعر البيع عند مستوى أغلب البنوك المصرية الأخرى بـ30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي – أكبر بنوك القطاع الخاص – عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، ومثله بنك قطر الوطني، ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

كان سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الأكثر شيوعا 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، كما في بنوك المصرف المتحد، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، بلوم، كريدي أجريكول، ميد بنك، فيصل الإسلامي، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، وبنك الإسكندرية.

توقعات رفع أسعار الفائدة في مايو

واستوعب المستثمرون أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بعدما أظهر أن سوق العمل ظل متشددًا ويعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.