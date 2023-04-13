شيري أشرف عن مشاركتها في «حضرة العمدة»: كانوا طالبين ممثلة شبه روبي

قالت الفنانة شيري أشرف إنّ مشاركتها في برنامج الدوم بالموسم الأول خلال العام الماضي، كسر لديها «رهبة الكاميرا» موضحةً: «عملت في المسرح من قبل، وأنا حاليا في مركز الإبداع الفني تحت قيادة المخرج خالد جلال أتدرب معه منذ سنتين، وفي كل بروفة أتعلم شيئا جديدا، ما منحني الثقة أمام الكاميرا».

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «أحمد مبارك كان لايف كوتش لبرنامج الدوم، وهو أيضا لايف كوتش لبرنامج حضرة العمدة، وطلب منه الأستاذ عادل أديب نجوم جديدة تشبه روبي، وأنا كنت من ضمن المرشحات، عملت الأوديشن أمام المخرج عادل أديب، كنت متوترة في البداية، لكن الأمور أصبح أفضل بعد ذلك».

وتابعت الفنانة الشابة: «منذ عام 2016 وأنا أخوض تجارب أوديشن كثيرة، لم أوفق فيها، ولكن كان عندي يقين بأن الفرصية آتية لا محالة، وعندما تحدث إليّ أحمد مبارك عن أوديشن حضرة العمدة لم أتردد لحظة .. أخدت الدور وأنا قاعدة مكاني، أخدت الدور في وقتها بعد الأوديشن على طول».