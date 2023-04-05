حضرة العمدة الحلقة 14.. ظهور شيري أشرف لأول مرة في «تل شبورة»

تظهر لأول مرة الفنانة الشابة شيري أشرف، خلال أحداث الحلقة 14 وتجسد شخصية «صفية» ابنة «حامد» الفنان محمود حافظ، و«كابر» الفنانة بسمة، وهي طالبة مغتربة في المدينة الجامعية، لكلية الطب جامعة القاهرة، تتقن دراستها ولديها أهدافًا كثيرة لتحقيقها في المستقبل.

وتعود «صفية» في فترة إجازتها إلى منزلها في قرية تل شبورة، وتتعرف على عمدة القرية «صفية عارف الفارس» وتجسدها روبي، ومن تلك اللحظة ترى فيها أحلامها وطموحها كامرأة قدوة لها في خدمة المجتمع وأهالي قرية «تل شبورة» ومن ثم تتقرب منها باعتبار أن العمدة ابنة عم والدها أيضًا، ومن هنا تتوالى الأحداث.

مشاركة «شيري» في مسلسل حضرة العمدة، جاءت في إطار حرص مجموعة فنون مصر، للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، على تبني ودعم المواهب الشابة، في كافة أعمالهم الدرامية، وإتاحة الفرصة أمام الكثير من الوجوه الواعدة من خريجي ودارسي المعاهد الفنية والمسرحية المتخصصة.

مسلسل حضرة العمدة

ويشهد مسلسل حضرة العمدة، الذي ينافس بقوة في الماراثون الرمضاني الحالي، مزيجًا دراميًا مختلفًا يجمع بين أكثر من 25 نجمًا ومشاركة 36 ممثل شاب تم اختيارهم بعناية شديدة، وتدريبهم من خلال ورشة متخصصة ليحصلوا على فرصة مميزة، ليُمثل هذا الشكل الدرامي إضافة لصناعة الفنون في مصر، وإتاحة للمشاهد المصري والعربي للاستمتاع بنمط مُختلف من الأعمال الدرامية التي تجمع بين جيلين مختلفين، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

من هي شيري أشرف؟

شيري أشرف، هس إحدى المواهب الشابة التي تسعى لتحقيق حلم النجومية والشهرة، وهي طالبة في مركز الإبداع الفني الدفعة الثالثة بقيادة المخرج خالد جلال، شاركت في برنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، وشاركت في حفل «موكب الكباش» الذي أبهر العالم، والعديد من العروض المسرحية، رشحها لدور «صفية حامد» acting coach أحمد مبارك، الذي آمن بموهبتها في أثناء فترة تدريبها في برنامج «الدوم» الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم المواهب الشابة.