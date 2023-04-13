محافظ مطروح: مشروع التنسيق الحضاري يحافظ على هوية سيوة القديمة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنّ مشروع الحفاظ على الطراز البيئي القديم في سيوة، هو مشروع تتبناه الدولة للحفاظ على هوية سيوة التراثية التي تتميز بها عن غيرها من مدن ومحافظات مصر، بواجهات للمباني تقام بمادة الكرشيف وهي مزيج من الملح الصخري والطين والرمال.

المرحلة الأولى من مشروع تنسيق سيوة الحضاري

وأضاف محافظ مطروح، اليوم، على هامش زيارته سيوة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة، أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال مشروع التنسيق الحضاري بميدان قلعة شالي وسط سيوة، مشيدًا بالشكل الحضاري للمبانى بالموقع بعد تنفيذ المرحلة الأولى، ما يساهم في الحفاظ على الطابع المعماري الأصيل بها والتراثي الذي عرفت عليه سيوة منذ نشأتها.

مكانة سيوة السياحية العالمية

وأشار محافظ مطروح في بيان، إلى أنه يجرى تنفيذ المشروع بالتعاون بين محافظة مطروح وجهاز التنسيق الحضاري ضمن جهود المحافظة للارتقاء بالواحة ويواكب اهتمام الدولة بها وما يتم من مشروعات قومية وتنموية لتحتل سيوة مكانتها السياحية العالمية، وإبراز أهم المقومات والتنوع السياحة المتميز بها.

الحفاظ على الشكل المعماري في سيوة

واطمئن محافظ مطروح خلال حديثه مع أصحاب المحلات والبازرات السياحية المقامة بقلعة شالي، على حركة التجارة وعدم وجود معوقات مع ما تشهده سيوة، من حركة رواج سياحي، وعبر أهالى سيوة عن سعادتهم بالمشروع الذي يسهم في الحفاظ على الشكل الجمالي والمعماري لوسط المدينة.