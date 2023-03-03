منسق ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون: 26 فنانا تشكيليا يبرزون جمال الواحة

كشف محمد عمران منسق ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون، كواليس الملتقى، موضحًا: «سيوة حالة خاصة وفريدة ولها خصوصية شديدة جدا في كل شيء بها، والتحدي الأكبر هو مدى قدرة سيوة على أن تحافظ على الهوية الخاصة بها، مثل الهوية المعمارية والثقافية والطبيعة الخلابة، وسيتم وضع مجسمات تعبر عن هوية سيوة في بوابة سيوة مثل عين كليوباترا ومعبد الإسكندر وبحيرات الملح، بجانب عمل لوحات فنية مستوحاة من بيئة سيوة يتم وضعها في الميادين العامة، ولكن ستكون متنقلة، لأنها عبارة عن رسم على الخشب».

وأضاف عمران، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «من خلال العديد من المبادرات يتم تنفيذ أعمال تساهم في استدامة عمارة سيوة، والملتقى بدأ في دورته الأولى عام 2019 وكان ملتقى دولي بمشاركة عدد كبير من الفنانين التشكيليين من الدول العربية الشقيقة وبعض الدول الأجنبية الصديقة».

وتابع منسق ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون: «في هذه الدورة تحديدا، هناك مشاركة لـ 26 فنان تشكيلي من معظم محافظات الجمهورية وكليات الفنون الجميلة وأقسام العمارة، وتأتي هذه النسخة بعنوان في حب سيوة، والملتقى يستمر من 1 إلى 7 مارس، ويهدف إلى وضع علامات وإبراز جمال سيوة من خلال أعمال فنية متنوعة، وذلك من خلال العمل على تجسيد المعالم السياحية والأثرية لواحة سيوة من خلال بوابة سيوة التي تم تصميمها بما يتوافق مع طبيعة سيوة المعمارية».