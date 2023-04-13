ضبط 10 أطنان سماد مدعم في حملة تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 10 أطنان سماد اليوريا مدعم خلال حملات تفتيشية مفاجئة بالشرقية.

إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 10 أطنان سماد اليوريا مدعم خلال حملات تفتيشية مفاجئة بالشرقية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة تموينية من إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بكمية قدرها 10 أطنان سماد اليوريا المدعم المحظور تداوله خارج الحيازات الزراعية وتم تحرير المحضر رقم 4568 لسنة 2023 بالواقعة وتم تسليم السيارة لمركز شرطة كفر صقر والأسمدة تحت تصرف النيابة العامة.