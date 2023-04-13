أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني وهو الذي ينتهي معه العام الدراسي 2022 - 2023.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني والضوابط الخاصة بها بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني

وبحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني فإن طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم في الفترة من 17 إلى 22 مايو المقبل، كالتالي:

- الأربعاء 17 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الخميس 18 مايو: الهندسة، والحاسب الآلي.

- السبت 20 مايو: الجبر، والعلوم.

- الأحد 21 مايو: اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- الاثنين 22 مايو: الدراسات الاجتماعية.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني حوالي 63 ألفًا و281 طالباً وطالبة، موزعين على 13 إدارة تعليمية.

يأتي ذلك، في ظل متابعة مستمرة من الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.