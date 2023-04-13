جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الدراسي الحالي، بعد اعتماده رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتبدأ الامتحانات يوم 20 مايو وتستمر حتى 25 مايو من الشهر ذاته.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف الساعة، ويخصص 20 دقيقة للإملاء.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

- يوم الاثنين 22 مايو 2023: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الأربعاء 24 مايو 2023 امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، وامتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

- يوم الخميس 25 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، وامتحان مادة التربية الرياضية الخاص بمدرسة السعيدية لمدة ساعة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للمواد خارج المجموع

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية المواد غير المضافة للمجموع الفصل الدراسي الثاني 2023، ويعقد يوم 2 مايو مادة المستوى الرفيع لمدة ساعتين، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يتم في الأيام ذاتها، على أن تكون مادة اللغة الإنجليزية «المستوى الرفيع» لجنة أولى دائما.