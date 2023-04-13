أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني عقب اعتماد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم الجدول الذي يبدأ في 18 وحتي 24 مايو المقبل يسبقها امتحانات المواد العملية والمستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني بالمواد والمواعيد وجدول المواد العملية وضوابط انطلاق الامتحانات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية للمواد النظرية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني ينطلق في 18 مايو المقبل لمرحلة التعليم الأساسى العام والرياضي والرسمى لغات كالتالي :

اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف الخميس 18 مايو المقبل

الهندسة والتربية الفنية السبت 20 مايو المقبل

الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الأحد 21 مايو المقبل

العلوم والتربية الدينية الاثنين 22 مايو المقبل

اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية الثلاثاء 23 مايو المقبل

الدراسات الاجتماعية الأربعاء 24 مايو المقبل

علي أن يخصص 02 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء

يجري امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية للمواد العملية

أضافت وكيل وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني محافظة القليوبية للمواد العملية والمستوى الرفيع للتعليم العام والرياضي والرسمي لغات كالتالي :

اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات الثلاثاء 2 مايو المقبل ساعتان

عملي تربية رياضية للمدارس الرياضية ( 15 دقيقة لكل تلميذ ) الأربعاء 3 مايو المقبل

اللغة الأجنبية الأولى المستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات يوم الأربعاء 26 ابريل الجاري

امتحان مادة الأنشطة الاختيارية والزمن ساعة تقويم عملى لكل مادة مختارة

يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية

أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أنه وفق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية في بيانها أن ضوابط الامتحانات بأنه علي الطلاب الالتزام بضوابط عدة خلال أداء الامتحانات كالتالي :

- إحضار الأدوات الشخصية الخاصة بأداء الاختبارات.

- الالتزام بالزي المدرسي.

- منع إحضار الهواتف والأجهزة الذكية نهائيا