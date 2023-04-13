تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 الترم الثاني، الذي ينتهي معه العام الدراسي 2022- 2023، في الفترة من 20 إلى 25 مايو المقبل للصف الثالث الاعدادي.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 الترم الثاني والضوابط الخاصة به، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

بحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 الترم الثاني، فإن طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم في الفترة من 20 إلى 25 مايو المقبل، كالتالي:

- السبت 20 مايو: اللغة العربية والخط، التربية الدينية.

- الأحد 21 مايو: اللغة الأجنبية

- الاثنين 22 مايو: علوم.

- الثلاثاء 23 مايو: جبر، تربية فنية

- الاربعاء 24 مايو: هندسة، الحاسب الآلى

- الخميس 25 مايو: الدراسات الاجتماعية، التربية الرياضية

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

- يخصص 20 عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء (قطعة مستقلة).

- التربية الفنية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.

- يترك لكل مدرسة حرية تحديد ميعاد كل من: امتحان مادة اللغة الأجنبية المستوى الرفيع وزمن الإجابة (ساعتان) والاجنبية الثانية.