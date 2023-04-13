استمرار كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع بالشرقية

تواصل سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية التواجد بالشوارع على مدار اليوم لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلاً عن مراجعة أعمده الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

رفع درجة الاستعداد للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار

وكان محافظ الشرقية قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد تزامنًا مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار ومراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

موجة من التقلبات الجوية وهطول أمطار

وكانت محافظة الشرقية شهدت موجة من التقلبات الجوية والطقس السيئ خلال الساعات السابقة على فترات متباعدة، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة بسرعة عالية، ما أدى لتراكم المياه بالشوارع وتم الدفع بسيارات كسح للتخلص من الأمطار.