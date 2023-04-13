حالة الطقس اليوم في مصر.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بنسبة 50%

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، إذ إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم الخميس استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، ومائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 23 - 13

- دمنهور 22 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبوسمبل 27 - 12.