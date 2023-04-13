تجدد سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. واستمرار حالة الطوارئ 

سقطت أمطار غزيرة، منذ قليل، على مناطق شرق الإسكندرية وبالتحديد أحياء المنتزه أول وثانِ، إذ بدأت بأمطار متوسطة الشدة ثم وصلت إلى مرحلة غزيرة على كافة مناطق شرق الإسكندرية.

وبحسب الصرف الصحي بالإسكندرية، فإن الأمطار الغزيرة وصلت إلى مناطق المنتزه مع الساعة السادسة من صباح اليوم، حيث استمرت في الهطول بدرجات متفاوتة، وسط إعلان حالة الطوارئ من قبل الشركة.

التعامل مع المناطق المعرضة للغرق

وتعاملت معدات وسيارات الصرف الصحي، مع أكثر المناطق تعرضًا للغرق في محافظة الإسكندرية، وهي نفق شارع 45 بحي المنتزه أول، ونفق المندرة بحي المنتزه ثانِ، كونهما أكثر المناطق التي تشهد تجمعات للمياه في فترات الشتاء على الإسكندرية.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إنّ الأمطار بدأت خفيفة على مختلف مناطق الإسكندرية فجرًا، وزادت غزارتها إلى متوسطة في السادسة صباحًا على بعض المناطق، ووصلت إلى غزيرة في نطاق شرق الإسكندرية، إلا أنها لم تتسبب في أي تجمعات مياه أو أي إعاقة مرورية.

استمرار حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكد «نافع» لـ«الوطن»، استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، فضلًا عن تكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات، وتخفيض مناسيب بيارات المحطات على مدار الساعة، مع استمرار رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات منذ يوم الثلاثاء الماضي.