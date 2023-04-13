«التضامن»: صندوق «عطاء» ينفذ مشروعات لدعم ذوي الإعاقة في 15 جامعة

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء»، اجتماعه الدوري، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، تم خلاله استعراض الأنشطة والإنجازات التي نفذها الصندوق، والمشروعات التي تم تمويلها وموقفها المالي، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية للصندوق في الفترة المقبلة.

وناقش أعضاء المجلس، القوائم المالية واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في آخر شهر ديسمبر 2022، كما عرض مدير الاستثمار، تقرير الالتزام عن نفس الفترة طبقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك اتساقًا مع القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونشرة الاكتتاب، والسياسة الاستثمارية للصندوق.

قضية الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي على رأس أولويات وزارة التضامن

وأكدت وزارة التضامن، أنّ قضية الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي على رأس أولويات الوزارة، وأنّ نشأة الصندوق جاءت تفعيلاً لما وجه به رئيس الجمهورية، من تشجيع المشاركة المجتمعية والمساهمة في دعم وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناءً عليه، حرص بنك ناصر الاجتماعي على تأسيس أول صندوق استثمار خيري في مصر تحت اسم صندوق «عطاء».

وساهم في إطلاق الصندوق عدة جهات وطنية وهي صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس، وتديره شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، وتوجه عوائده لتمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والتأهيل وغيرها من المجالات ذات الصلة.

تنفيذ عدة مشروعات من خلال الشراكة مع 3 جامعات حكومية

وأوضحت أن الصندوق شارك في العام الماضي في تنفيذ عدة مشروعات من خلال الشراكة مع 3 جامعات حكومية، و12 جمعية ومؤسسة أهلية و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة في مجالات التعليم لتوفير الاتاحة والدمج المجتمعي، التكنولوجيا المساعدة، التأهيل والتمكين الاقتصادي.

واختتم المجلس فعالياته، بمناقشة فرص تمويل مشروعات جديدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم، والصندوق منذ إطلاقه، قد قام دعّم مشروعات تشمل أنواع الإعاقات المختلفة، وتم تنفيذ هذه المشروعات في 23 محافظة حتى تاريخه، بالإضافة إلى دعم طلاب جامعيين في 15 جامعة ومعهد حكومي.