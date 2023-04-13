القبض على شخص بتهمتي النصب والاتجار في العملة بالمرج

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، نصب أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية، والاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

المضبوطات مع المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته «مبالغ مالية عملات محلية – أجنبية - 15 هاتفا محمولا – جهاز لاب توب - 3 تماثيل فرعونية مُقلدة- سبيكة ذهبية مُقلدة - كمية من مخدري الحشيش والآيس».

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمبلغ المالي للاتجار بالنقد والتماثيل، والنصب على المواطنين والمواد المخدرة بقصد التعاطي.