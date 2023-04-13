تكليف «شعاع» بالمرور على ممارسات الكهرباء في الشركات لتسجيلها

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة، تكليفها بالمرور على الممارسات في إحدى شركات التوزيع لتسجيلها، والتأكد من تجديدها تمهيدًا لتسجيلها على تطبيق للممارسات للمراجعة الشهرية على أن يتم تقييم التجربة بعد شهرين؛ لتحديد مدى الاستفادة منها لتعميمها على باقي شركات التوزيع.

تحقيق الشخصية

وطالبت شركة شعاع للخدمات العامة، المشتركين من التأكد من هوية القارئ عن طريق تحقيق الشخصية الخاص بالشركة قبل إدخاله لأخذ صورة العداد الخاص به، حرصًا على مصلحة المشترك وعند وجود أي شكوى من القارئ/ القراءات أو وجود مقترحات يرجى التواصل على رقم 01120313831 عن طريق الاتصال التليفوني أو تطبيق الواتساب.

نسب التحصيل

وأشارت شركة شعاع للخدمات العامة إلى أنّ التكليف يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين شركة شعاع للخدمات العامة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحرصها الدائم على معاونة قطاع الكهرباء في دفع نسب التحصيل، وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية؛ للحفاظ على حق الدولة في الحال على مستحقاتها، وحق المواطن في الحصول على خدمة جيدة وفاتورة تعبرعن استهلاك فعلي من خلال المرور على جميع العدادات «ميكانيكي/مسبق دفع».