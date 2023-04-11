هل يجوز توصيل العداد أبو كارت لأكثر من شقة في نفس العقار؟.. «الكهرباء» تجيب

قد يرغب عدد من المواطنين القاطنين في عقارٍ واحد وبه أكثر من وحدة سكنية في توصيل عداد الكهرباء مسبق الدفع لعدد من الوحدات السكنية، خاصة بعد تنفيذ شركات الكهرباء خطة للتوسع في تركيب هذه العدادات.

فصل التيارالكهربائي عن الوحدات السكنية المخالفة

الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، كشفت عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عداد الكهرباء مسبق الدفع مخصص لشقة واحدة، وستتم المحاسبة على شرائح عالية ودفع غرامة مخالفة شروط التعاقد وفصل الكهرباء عن الوحدات المخالفة في حالة توصيل أكثر من شقة على عداد واحد.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء خاص بالوحدات السكنية

وحددت 3 مستندات مطلوبة لتركيب عداد الكهرباء خاص بالشقة وهي كالتالي:

- عقد الملكية أو الإيجار.

-إيصال ممارسة .

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

تركيب عداد كهرباء لعقاريتم خلال 10 أيام

وأشارت إلى أن إجراءات تركيب عداد كهرباء لعقار يتم خلال 10 أيام.

مميزات تركيب العداد مسبق الدفع

ـ الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة .

ـ عودة الثقة المتبادلة بين المواطنين وشركات التوزيع نتيجة انعدام الشكوى من دقة أداء الكشافين والمحصلين.

ـ وضع حد للمشاكل بين المالك والمستأجر.

ـ قدرة العداد على حساب الطاقة بنظام الشرائح.

ـ العداد يظهر على شاشته القيمة المالية للشحن بالجنيه ومقابلها بالكيلووات وكذلك بالفترة الزمنية المتوقعة للاستهلاك ما يزيد من دواعي الأمان والثقة لدى المشترك اتجاه حسابات الطاقة لدى عداد الكهرباء.

ـ العداد يمكنه حساب إجمالي الطاقة المستهلكة من تاريخ تركيبه وكذلك حساب الشهر الحالي و12 شهرا سابقا كل شهر على حدة وذلك لإمكانية حساب الفقد في الطاقة خلال شهر معين بتجميع إجمالي الطاقات المستهلكة لدى كل المشتركين وطرحها من عداد التجميع.

ـ العداد يتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده «قيمة وكمية»